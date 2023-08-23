Це буває рідко: Кейт та Вільям постали на обкладинці глянцю

Фотографія пари була опублікована на обкладинці літнього випуску журналу Mountain Rescue, єдиного офіційного журналу з порятунку в горах в Англії, Уельсі, Шотландії та Ірландії.

Фотографію зроблено під час квітневого візиту пари до Уельсу з гірничорятувальною командою Central Beacons, яка святкувала своє 60-річчя. Команда ризикує своїм життям, допомагаючи забезпечити безпеку пішоходів на гірському хребті. Принц Вільям є покровителем рятувальної служби Англії та Уельсу.

"Мати королівського покровителя — це величезна честь, і волонтери MR цінують підтримку @KensingtonRoyal, Його Королівської Високості принца Уельського", — повідомила організація у Twitter.

Маючи Royal Patron є величезний честь і MR volunteers appreciate support @KensingtonRoyal HRH The Prince of Wales. @CBMRT Central Beacons найкраще відвідує VIP-відео — ви можете відвідати кілька людей на останній MR Magazine cover. https://t.co/ezFpT4EcnS pic.twitter.com/6DN8kllXlK — Mountain Rescue England and Wales (@MountainResqUK) August 20, 2023

На знімку принц Вільям та принцеса Кейт несуть ноші — це лише один із заходів, у яких вони взяли участь під час візиту. Похмура погода не завадила королівському подружжю виконувати завдання, одягнувши червоні куртки, пише People.

У журналі Г'ю Джонс, керівник групи метро Central Beacons, згадує, що королівський двір зв'язався з ним з приводу візиту Вільяма та Кейт приблизно за місяць до цього. Команді сказали: "Візит має бути максимально неформальним, з великою кількістю активності та веселощів".

Кейт та Вільям під час візиту до гірничо-рятувальної команди Центральних маяків у рамках туру в Уельсі / Фото: Getty Images

За прогулянкою відбувся похід до місцевого клубу команди, регбійний клуб Dowlais, за напоями та піцою з фургону Little Dragon. Принц Вільям та принцеса Кейт замовили 22 пирога, а також пепероні, маргариту, курку-барбекю та піцу з козячим сиром, які потім роздали рятувальним командам.

Кейт та Вільям під час візиту до гірничо-рятувальної команди Центральних маяків у рамках туру в Уельсі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як з Кейт Міддлтон сталася кумедна ситуація, коли вона збирала дітей до школи.

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