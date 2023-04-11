Це чарівно: принцеса Кейт підібрала для молодшого сина кумедну краватку

Поява принца Луї – молодшої дитини подружжя Уельських на великодній службі цього року стала дебютом для хлопчика. І його мати добре підготувалася.

Ми знаємо, що у майже п'ятирічного принца Луї весела вдача і він любить пустувати на публіці. Королівських шанувальників молодший Уельський зачарував ще на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі / Фото: Associated Press

Але його батьки Кейт і Вільям вирішили все ж таки взяти Луї на великодню службу, незважаючи на його маленький вік.

Луї мав дуже милий вигляд в синіх шортах і блейзері від улюбленого бренду родини Rachel Riley, він також був у довгих шкарпетках, сорочці та краватці, яка була прикрашена крихітними велосипедами.

Краватка принца Луї / Фото: Getty Images

Ця деталь образу маленького принца зворушила шанувальників. Луї був стильним, дуже впевненим у собі і навіть показував язика.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Луї Уельський / Фото: Getty Images

До речі, у сукні від бренду Rachel Riley на святковій службі також була принцеса Шарлотта. Дочка Кейт та Вільяма Уельських дебютувала на заході минулого року і тоді вона також була у сукні від цієї марки.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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