Це цікаво: чому Кейт та Вільям відмовилися від прислуги у своєму будинку у Віндзорі

Принц Вільям та принцеса Кейт відмовилися від прислуги у своєму будинку у Віндзорі, оскільки хочуть виховувати своїх трьох дітей Джорджа, Шарлотту та Луї самостійно.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Будучи принцом Уельським, Вільям має право на цілу купу обслуговуючого персоналу, включаючи чотирьох кухарів, дворецького, трьох камердинерів, костюмерів, чотирьох помічників та п'ять керуючих будинком. Але домашнє життя нинішніх принца та принцеси Уельських дуже відрізняється від того, яке могло б бути згідно з протоколом.

Принц та принцеса мінімізували кількість співробітників котеджу та обмежилися послугою однієї няні Марії Терези Борралло, яка приходить допомагати з дітьми лише вдень. А все тому, що Кейт та Вільям хочуть виховувати дітей самостійно.

Принцеса Уельська та принц Джордж / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, пара залучає Джорджа, Шарлотту і Луї до домашніх справ і обов'язків, і їхнє життя вдома дуже повсякденне.

Діти допомагають накривати на стіл, прибирати тарілки після їжі та займаються прибиранням. Жодних особливих переваг немає, — пише видання.

Під час лікування та відновлення принцеси від раку також з'ясувалося, що замість того, щоб наймати додаткових помічників, Кейт вирішила зробити так, щоб домашнє життя її дітей не порушувалося, і щоб у будинку для них все йшло як завжди, наскільки це можливо.

Принцеса Уельська з дітьми / Фото: Getty Images

"Будинок — це безпечний простір. Щоб усе функціонувало якомога гладкіше, вона хотіла, щоб для дітей все йшло як завжди. Від дітей, як і раніше, очікують виконання домашніх обов'язків та прибирання будинку", — говорить джерело.

Виховання Кейт проявляється у тому, як вона виховує своє потомство, і воно зовсім не схоже на виховання її чоловіка Вільяма, який у дитинстві часто проводив час за їжею з нянями. У пари є список страв, які їм подобається готувати, а коли потрібна допомога, Кейт може звернутися за допомогою до своєї матері Керол.

Нагадаємо, раніше ми писали, де проведуть літні канікули діти Уельських.

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