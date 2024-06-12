Це цікаво: чому королева Летиція носить уніформу, коли перебуває у гуманітарній поїздці

Від того часу, як її чоловік Філіп VI став королем 2014 року, а вона новою королевою Іспанії, поїздки Летиції відбувалися різними країнами та континентами від Латинської Америки та Африки.

Зазвичай у всіх поїздках, які відвідує королева Летиція, вона носить червоний жилет у поєднанні із зручними сорочками та штанями, а також комфортним взуттям. Цей вибір одягу став потужним сигналом про мету її поїздки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Як пише royalfamily.news, королева Летиція навмисно обирає такий гардероб, щоб уся увага преси була зосереджена на її роботі, а не на її гардеробі. Якби королева обрала інше вбрання, преса могла б більше зосередитись на її вбранні, ніж на її місії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У червні королева відвідала проєкти водопостачання та санітарії, виявивши інтерес до проблеми дитячого недоїдання та місцевих жіночих ініціатив. Вона наголосила на важливості їхньої роботи та зазначила, що співпраця Іспанії сприяла зниженню на 2% рівня хронічного дитячого недоїдання.

"Ці 2% можуть здатися не такими вже й великими, але вони є важливими для багатьох дітей", — сказала Летиція під час візиту. Ці заяви пролунали після її візиту до фонду Acciona Against Hunger, який бореться за забезпечення сім'ям доступу до питної води для запобігання шлунково-кишковим захворюванням.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам образи королеви Летиції до поїздки до Гватемали, на яких вона постала практично в одному й тому ж взутті. Все через те, що Її Величність зламала фалангу пальця і не може носити взуття на підборах. До того ж вона страждає на інше хронічне захворювання ніг, що приносить їй сильний дискомфорт.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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