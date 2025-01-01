Це цікаво: чому всі говорять про заручини онука принцеси Маргарет

Після того, як Семюель Чатто приїхав на різдвяну службу зі своєю дівчиною, в британській пресі почали писати про те, що стосунки пари явно вийшли на новий рівень.

28-річний Семюель – син Сари Чатто та онук принцеси Маргарет. Цього року хлопець уперше запросив на сімейний захід свою дівчину – Елеонору Ексерджян. Їх зазнімкували під час різдвяної прогулянки в Сандрінгемі з рештою членів королівської родини.

Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Семюель і його 25-річний молодший брат Артур пішли стопами принца Вільяма і принца Гаррі і обидва вступили до Ітонського коледжу. А потім продовжили навчання в Единбурзькому університеті за фахом "Історія мистецтв", де Семюель зустрів свою дівчину Елеонору.

На відміну від свого брата-морпіха, Семюель має пристрасть до мистецтва, зокрема до гончарної справи, і досяг великих успіхів у кар'єрі кераміста і скульптора. Після університету Семюель пройшов шеститижневе стажування у гончарній майстерні North Shore Pottery, а 2020 року закінчив курс у Королівській школі малювання.

Семюель Чатто / Фото: Getty Images

Про його особисте життя до грудня 2024 року було мало що відомо, а тепер увесь світ говорить про те, що оскільки його дівчина з'явилася на різдвяній службі з членами сім'ї, значить 2025 року буде ще одне королівське весілля.

Елеонора Ексерджян та Семюель Чатто / Фото: Getty Images

Чи це так і чи буде весілля, ми, звичайно ж, дізнаємося пізніше. Але, схоже, хлопець має дуже серйозні наміри.

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