Це цікаво: дві незвичайні харчові звички принцеси Анни

У день народження королівської принцеси розповідаємо про її уподобання в їжі.

Дочка королеви Єлизавети II та принца Філіпа дуже працьовита жінка, лише за минулий рік вона відвідала 457 офіційних заходів.

Для того, щоб бути в ресурсі, принцеса ніколи не пропускає сніданок, хоча він і не є дуже поживним. Свій день Анна починає з фруктів і особливо любить дуже стиглі банани.

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповів, що принцеса Анна віддає особливу перевагу бананам.

Принцеса Анна та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Принцеса Анна майже завжди віддавала перевагу майже чорним — перезрілим — бананам, тому що вони легше перетравлювалися", — говорить він. Їсть Анна нарізані кружальцями банани виделкою, пише express.co.uk.

Обід Її Високість зазвичай пропускає, як і її брат король Чарльз III. Натомість вона обирає швидкі та корисні перекуси на ходу.

Принцеса Анна та король Чарльз III / Фото: Getty Images

А її дочка Зара Тіндалл одного разу розповіла, що Анна завжди носить у своїй сумці ківі — "суперфрукт", відомий високим вмістом вітаміну С та корисними властивостями для травлення.

Серед переваг королівської особи також копчена риба, і фарширований фазан, але ці страви принцеса любить їсти на поживну вечерю, щоб потім вранці знову підкріпиться легкими фруктами.

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