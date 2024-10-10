Це цікаво: дворецький короля Чарльза розсекретив, що насправді їсть монарх

Колишній дворецький короля Чарльза поділився смаковими уподобаннями монарха на тлі новин про те, що Його Величність став їсти на обід авокадо.

Грант Гарролд, який працював дворецьким тодішнього принца Чарльза від 2004 до 2011 року, сказав, що хоча монарх їсть здорову їжу, він не відмовився б від тієї ж їжі, яку люблять багато хто з нас. В ексклюзивному інтерв'ю Express.co.uk Грант сказав, що король не відмовився б від пива та бургера, якби йому їх запропонували.

король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Працюючи на королівську сім'ю, я зрозумів, що в їхніх звичках у їжі немає нічого незвичайного. Король не відмовився б від бургера, він не відмовився б і від пива".

Колишній дворецький повідомив, що король їсть як традиційну, так і сучасну їжу, частина якої вирощується в садах його королівських резиденцій.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Він любить овочі і має город в Хайгроуві. Овочі завжди в меню. Якби він збирався перекусити, він би не сидів там з пачкою чіпсів", — каже колишній співробітник монарха.

Подробиці про харчові уподобання короля Чарльза з'явилися після того, як стало відомо, що він став їсти авокадо на обід за рекомендацією своїх лікарів.

"Тепер король з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо ви хворі", — каже інсайдер.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Чарльз припиняє своє лікування від раку з дозволу лікарів.

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