Це цікаво: експертка розповіла, що насправді відчував король Чарльз, тиснучи руку новому прем'єр-міністру

Король Чарльз обрав для цього важливого та урочистого заходу синій костюм, білу сорочку у смужку та блакитну краватку у принт. Він мав дуже доброзичливий вигляд, і експертка з мови тіла Джуді Джеймс підтверджує це.

Кір Стармер і король Чарльз III у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

В коментарі Mirror пані Джеймс сказала, що початковий потиск рук був міцним і мав доброзичливий вигляд.

"Однак пози з цього моменту показують незвичайну близькість між ними, оскільки вони продовжують тиснути руки та спілкуватися майже як старі друзі".

Експертка вважає, що король Чарльз підтримував дружні стосунки з лідером лейбористів, пише express.co.uk. Вона пояснила це так:

Кір Стармер та король Чарльз / Фото: Associated Press

"У якийсь момент Чарльз навіть опустив палець, використовуючи свій вказівний палець у характерному жесті, щоб показати, що він поділяє момент гумору".

Під час аудієнції король обмінявся кількома словами з новообраним прем'єр-міністром, сказавши: "Ви, мабуть, зовсім виснажені, але в будь-якому випадку, ви тут. Вам доведеться одразу ж з усім розібратися", на що прем'єр-міністр відповів: "Швидка" зміна", а король відповів: "М'яко кажучи".

Кір Стармер та король Чарльз / Фото: Associated Press

Зазначимо, сер Кір Стармер — третій прем'єр-міністр короля Чарльза лише за три роки. Його першою була Ліз Трасс, яка була при владі, коли він посів трон у вересні 2022 року. Однак вона недовго пробула при владі, і невдовзі її змінив Ріші Сунак. Нагадаємо, під час своєї останньої появи на Даунінг-стріт у п'ятницю Сунак був із дружиною Акшатою Мурті, вона з'явилася на публіці у вбранні від індійського бренду.

Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Раніше ми згадували п'ятнадцять прем'єр-міністрів королеви Єлизавети II.

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