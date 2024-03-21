Це цікаво: п'ять фактів, яких ви не знали про весілля Діани та Чарльза

Принц Уельський Чарльз та леді Діана Спенсер одружилися 29 липня 1981 року у соборі Святого Павла у Лондоні.

Журнал People розповів про кілька секретів цього історичного королівського весілля, деякі з них ми вирішили опублікувати.

Сукню Діани довелося перешити

Дизайнерка Елізабет Емануель / Фото: Associated Press

Дизайнерка Елізабет Емануель згадує, що за кілька тижнів до весілля леді Діана дуже схудла. Її талія була 58 см, порівняно з попередніми 66-ма см. Через багато років принцеса Діана зізналася, що страждала булімією, яка почалася через тиждень після того, як вона побралася з Чарльзом. Ймовірно, майбутня принцеса дуже погано впоралася з передвесільним стресом.

Діана пролила парфуми на свою весільну сукню

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

У день весілля Діана використала свій улюблений аромат парфумів Quelques Fleurs. Однак, за словами її візажистки, Барбари Дейлі, юна принцеса випадково пролила парфуми на свою сукню, коли намагалася нанести їх на зап'ястя. Шлейф парфуму виявився дуже різким і Діану це, як вона сказала: "занадто втомило". Під час ходьби принцеса прикривала місце з плямою рукою за порадою візажистки.

Діана мала два весільні букети

Весільний букет принцеси Діани / Фото: Associated Press

Флорист Девід Лонгман розповів Express 2018 року, що після того, як королева Єлизавета втратила квіти під час власного весілля, вона започаткувала традицію складати два однакові букети, щоб запобігти такій самій невдачі.

"Ми зробили два букети. Перший треба було доставити о 8 годині до Букінгемського палацу. У нас був поліцейський мотоцикліст, який супроводжував нас через все місто до палацу. Потім ми повернулися за другим букетом і пройшли такий самий маршрут".

Діана переплутала ім'я чоловіка під час клятви

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин. / Фото: Associated Press

Нерви взяли гору над Діаною, коли вона вимовляла свою клятву і, випадково назвала свого нареченого "Філіп Чарльз", а не "Чарльз Філіп".

Повне ім'я короля Великої Британії звучить Чарльз Філіпп Артур Джордж.

У сукні був талісман на удачу

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

У весільному вбранні Діани був прихований талісман на удачу: брелок-підкова з 18-каратного золота, посипаний білими діамантами. Але удачі підкова принцесі Уельській не принесла. І хоча перші п'ять років шлюбу Чарльза і Діани можна називати щасливими, загалом їхній союз приніс принцесі і багато неприємних моментів. У серпні 1996 року подружжя розлучилося.

Раніше ми розповідали, як принц Чарльз травмував принцесу Діану в день їхніх заручин.

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