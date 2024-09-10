Це цікаво: п'ять прихованих послань принцеси Кейт у її новому сімейному відео

9 вересня принцеса Уельська опублікувала зовсім несподіване відео про стан здоров'я, основний посил був у тому, як далеко просунулась Кейт на шляху до одужання від того часу, як у січні у неї діагностували нерозкриту форму раку.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

У ролику був представлений глибоко інтимний та особистий погляд на домашнє життя Кейт, принцеса розповіла, що вона нарешті завершила профілактичну хіміотерапію, що стало величезним досягненням у її прагненні перемогти хворобу.

Ролик на три хвилини було знято Віллом Ворром у будинку Уельських у Норфолку минулого місяця, протягом усього відео показано дві ключові теми – сім'я та її цінності та любов до природи.

Експерти express.co.uk проаналізували ролик та розповіли ключові моменти.

Природа, як джерело втіхи та натхнення

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Однією з головних тем ролика є природа, і від того часу, як на початку року Кейт дізналася про свій діагноз, вона знаходить велику втіху у проведенні часу на свіжому повітрі. Раніше вона говорила про "силу природи" у підтримці її фізичного та психічного здоров'я, і фільм відображає це: у ролику показаний приголомшливий кадр, на якому принцеса притулилася до дерева і дивиться у небо. У кількох інших сценах Кейт йде полем пшениці, пестячи снопи і простягаючи руку жовтому метелику, який потім відлітає вдалину, щоб продовжити своє життя.

Принц Вільям – скеля для Кейт

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

У ролику також показано міцний зв'язок Кейт та її чоловіка Вільяма. На кадрах пара, яка зазвичай не любить ділитися своїми почуттями, зображена, як така, що спирається одне на одного, цілується і навіть тисне руки в дуже інтимному прояві прихильності. У кількох сценах принцеса кладе голову на плече Вільяма, і вони лежать разом на спині, міцно обійнявши одне одного, сміючись та обмінюючись щирим поцілунком у щоку.

Цінність сім'ї

Принцеса Уельська Кетрін з дітьми Джорджем та Луї / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Від того часу, як 2011 року Вільям і Кейт опинилися в центрі уваги королівської сім'ї, вони завжди ясно давали зрозуміти, що сім'я завжди буде для них головним пріоритетом, і цей важливий факт відображений у тому, яку ключову роль відіграє сім'я протягом усього відео.

Сім'я принцеси Уельської Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

У відео представлені кадри за участю їхніх трьох дітей, а також батьків принцеси Уельської Керол та Майкл Міддлтон. Відео є простим, але пронизливим поглядом на звичне життя після стількох місяців невизначеності. Під час боротьби з раком принцеса багато в чому спиралася на підтримку своїх близьких, а Міддлтони взяли на себе допомогу у виконанні низки завдань у період одужання Кейт.

Трохи на згадку про королеву Єлизавету II

Покійна монархиня (а 8 вересня було два роки від дня смерті Єлизавети II ) та її чоловік принц Філіп були великими шанувальниками знімання важливих сімейних моментів на камеру, і стиль, обраний режисером Віллом Ворром, дуже нагадує кадри з відпочинку королівської родини в Балморалі — тонкий, але зворушливий натяк на улюблену королівську особу, яка, на жаль, вже не з нами.

За кермом Land Rover, як і Єлизавета II

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Цікаво, що у фільмі є і другий "реверанс" покійній королеві, коли показують короткі кадри принцеси Кейт, яка їде за кермом Land Rover територією маєтку Сандрінгем. Навіть у свої пізні роки королева любила незалежність та свободу, які давала їй можливість водити автомобіль.

У випадку Кейт фільм показує, як далеко вона просунулась у боротьбі з раком, оскільки тепер вона досить здорова, щоб повернутися за кермо, що є надзвичайно позитивним кроком для принцеси Уельської.

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