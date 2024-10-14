Це цікаво: помічниця королеви Єлизавети II розповіла про улюблене заняття монархині в Балморалі

Саманта Коен поділилася деякими зі своїх улюблених спогадів про покійну королеву в новому інтерв'ю газеті The Sunday Times.

Саманта пропрацювала з королевою Єлизаветою II 18 років і проводила з нею майже кожен день як помічниця її особистого секретаря. В інтерв'ю вона розповіла про "сором'язливий", але "грайливий" характер покійної монархині.

Вона розповіла, що Єлизавета любила усамітнення у шотландському замку Балморал. "Для неї це було важливо. Їй подобалося приймати всю сім'ю влітку, розподіляти кімнати та самій їх перевіряти".

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Також пані Коен розповіла про любов Єлизавети II до водіння.

"Вона була сміливою. Вона швидко їздила на своїх машинах територією Балморала".

Королева Єлизавета II за кермом / Фото: Getty Images

Ми також знаємо, що королева любила кататись на конях — і під час їзди стикалася з дітьми Коен. "Іноді вранці я купувала пластівці на сніданок, а діти говорили: "Мамо! Королева щойно проїхала повз на своєму коні". А іноді вони врізалися в неї на своїх велосипедах. Королева любила, коли сім'ї добре проводили час і слухали, чим усі займаються. Вона змусила нас відчути себе такими бажаними гостями, частиною їхнього життя. Королева була Надзвичайно добра і дарувала нам усім різдвяні подарунки, підписуючи бирки від руки", — розповіла Саманта.

Королева Єлизавета II у Балморалі / Фото: Getty Images

Спогади про королеву Єлизавету у її колишньої співробітниці залишилися найтепліші. Незважаючи на веселі та інтимні моменти, які вони поділяли, Коен також описала свої стосунки з королевою Єлизаветою як "дуже шанобливі".

"Не було фаворитів. Я відчувала, що моя робота — зробити її життя максимально легким", — додавши, що натомість "королева була неймовірним босом". Також помічниця розповіла, що Єлизавета любила, коли щось йшло не так, адже це надавало її життю гостроти.

Королева Єлизавета II та принц Філіп з дітьми у Балморалі / Фото: Getty Images

Говорячи про численні зустрічі з відомими людьми Саманта говорила, що королева чудово розуміла, що монархія — її обов'язок і чудово виконувала свою роль.

"Вона робила цю роботу досконало. Але вона також знала, що це було окремо від неї як особистості. Вона ніколи не була сп'яніла чарівністю, ніколи не виставляла себе напоказ, ніколи не піддавалася спокусі чепуритися".

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше екс-прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон розкрив справжню причину смерті королеви Єлизавети II, яка пішла з життя 8 вересня 2022 року.

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