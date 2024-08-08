Це цікаво: принцеса Беатріс не планувала одягати на своє весілля сукню королеви Єлизавети II

Сьогодні принцесі Беатріс Йоркській виповнюється 36 років. Чотири роки тому принцеса одружилася з італійським аристократом Едоардо Мапеллі-Моцці. До вівтаря дівчина йшла у весільній сукні своєї бабусі королеви Єлизавети II, але планувала одягнути зовсім інше вбрання.

Весілля Беатріс та Едо відбулося 17 липня 2020 року у Віндзорі. Таємна церемонія пройшла в Сент-Джеймському палаці, а потім відбувся банкет у садах Букінгемського палацу.

Королівська експертка Марлен Кеніг заявила express.co.uk, що вибір вінтажної сукні став результатом серйозної помилки, з якою зіткнулася принцеса. Справа в тому, що Беатріс мала одягнути іншу сукню на своє весілля, але оскільки це було під час пандемії коронавірусу, розробка дизайну була припинена.

Її бабуся королева Єлизавета II прийшла на допомогу, задовольнивши прохання Беатріс вдягнути оригінальну вечірню сукню від Нормана Гартнелла, яка була перешита для нареченої протягом трьох тижнів.

"Це лише думка, але її справжня весільна сукня не була закінчена і застрягла у дизайнерів через COVID, вона більше не могла над нею працювати. Ось чому її бабуся подарувала їй цю прекрасну сукню, і вони змогли її переробити", - каже експертка.

Весільна сукня принцеси Беатріс на виставці у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Через карантин Беатріс також втратила ще один головний весільний атрибут — взуття. Те, яке вона сподівалася взути, не було готове, і вона обрала стару пару.

Нагадаємо, на весіллі Беатріс також з'явилася в улюбленій королевою тіарі Fringe, яку вона успадкувала від своєї бабусі, королеви Марії, після її смерті 1953 року.

Сама королева Єлизавета II носила цю сукню двічі. Вперше 1962 року на прем'єру фільму "Лоуренс Аравійський" у кінотеатрі "Одеон" і вдруге — 1967 року на відкритті парламенту.

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