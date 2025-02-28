Це цікаво: принцеса Кейт поділилася з публікою, яку навичку нещодавно освоїла

Принцеса Уельська часто говорить про свою любов до природи, і під час візиту в Понтипрідд на півдні Уельсу в середу вона поділилася новою навичкою, яку вона зараз освоює.

Принцу Вільяму та Кейт провели екскурсію громадським садом та лісовим масивом Медоу-стріт, щоб дізнатися про вплив цього місця та про те, як волонтери працювали над його відновленням після повені, від якої цей район постраждав 2024 року.

Спілкуючись із юними волонтерами, принцеса розповіла, що вчиться добувати їжу в Норфолку, а її троє дітей, 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї, були під враженням від величезного гриба-дощовика, який вона знайшла неподалік.

Кейт і Вільям в Уельсі / Фото: Getty Images

"Діти вважали це цікавим", — розповіла під час публічного виходу принцеса Кетрін, цитує її слова Hello!.

Добування їжі передбачає пошук та збирання їстівних рослин, фруктів, горіхів, насіння та грибів на відкритому повітрі.

Принцеса Уельська, яка давно говорить про користь перебування на природі, поділяє любов до активного відпочинку зі своїм чоловіком та дітьми. Ще 2020 року в подкасті "Щаслива мама, щасливий малюк", коли ведуча Джованна Флетчер попросила тодішню герцогиню Кембриджську закінчити речення: "Я щаслива, коли…", вона відповіла: "Я зі своєю родиною на природі, і ми всі жахливо брудні".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували, які знімки, зроблені нещодавно принцом Луї, опублікувала в блогу його мама принцеса Кейт.

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