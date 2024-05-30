Це цікаво: про що говорять жести руками, які робить Меган Маркл

Меган Маркл з перших днів життя у британській королівській родині почувала себе дуже впевнено.

Експерти з мови тіла неодноразово аналізували мову жестів герцогині Сассекської. Один із них, Даррен Стентон, якось говорив, що Меган була однією з найвпевненіших у собі осіб серед усіх членів сім'ї.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

На публіці Меган часто демонструвала так звані жести влади, наприклад, впевнено клала руку на спину свого чоловіка Гаррі або торкалася його плечей, тим самим ніби підтримувала свого чоловіка.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також герцогиня іноді стискає кисть Гаррі і його руку трохи вище за зап'ястя, що говорить про те, що вона не завжди почувається в безпеці. Але вона безперечно на публіці наче у "своїй тарілці".

Меган і Гаррі в день оголошення про заручини / Фото: Associated Press

Принц Гаррі, нагадаємо, також має жест, який він часто демонструє на публіці.

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