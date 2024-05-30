Це цікаво: про що говорять жести руками, які робить Меган Маркл

Меган Маркл з перших днів життя у британській королівській родині почувала себе дуже впевнено.
Експерти з мови тіла неодноразово аналізували мову жестів герцогині Сассекської. Один із них, Даррен Стентон, якось говорив, що Меган була однією з найвпевненіших у собі осіб серед усіх членів сім'ї.
На публіці Меган часто демонструвала так звані жести влади, наприклад, впевнено клала руку на спину свого чоловіка Гаррі або торкалася його плечей, тим самим ніби підтримувала свого чоловіка.
Також герцогиня іноді стискає кисть Гаррі і його руку трохи вище за зап'ястя, що говорить про те, що вона не завжди почувається в безпеці. Але вона безперечно на публіці наче у "своїй тарілці".
Принц Гаррі, нагадаємо, також має жест, який він часто демонструє на публіці.
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