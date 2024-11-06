Це цікаво: що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампа

За час перебування на престолі королева Єлизавета II кілька разів зустрічалася з Дональдом Трампом та його дружиною Меланією.

У новій біографії Крейга Брауна "Подорож навколо королеви" автор розповідає, що монархиня не була в захваті від спілкування з тодішнім президентом США і вважала його грубим.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"За час свого правління Її Величність приймала у себе багатьох суперечливих іноземних лідерів, включаючи Башара Асада, Роберта Мугабе, Іді Аміна, Дональда Трампа, імператора Хірохіто та Володимира Путіна", — написав Браун. Про те, що королева говорила про Путіна, ми писали раніше. А як щодо Трампа?

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"Через кілька тижнів після візиту президента Трампа вона зізналася одному з гостей за обідом, що знаходить його "дуже грубим": їй особливо не подобалося, як він постійно озирався їй через плече, немов у пошуках когось цікавішого".

"Вона не знайшла його компанію доброзичливою. Після їхнього від'їзду вона, можливо, навіть висловила стримане слово несхвалення. І з усіх лідерів саме Трампа вона вважала брутальним! Це було якось пов'язано з королівським протоколом. Ну, він його порушив, пройшовши перед монархинею, коли вони оглядали почесну варту", — цитує слова Брауна видання The Guardian.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дональд Трамп публічно спростував затвердження Брауна як "повну брехню" і назвав автора книжки "негідником".

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп, Меланій Трамп, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

"Я чув, що я був її улюбленим президентом, і ви теж це чули. Вона говорила це багатьом людям", — сказав Трамп виданню Daily Mail.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд мала Меланія у день її весілля з Дональдом.

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