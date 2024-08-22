Це цікаво: тонкий натяк королеви Єлизавети II на те, що вона думала про Путіна

У новій книжці Крейга Брауна, яка називається "Подорож навколо королеви", згадується один кумедний випадок про те, як Її Величність зустрічалася з російським президентом Путіним.

За 70 років перебування на престолі королеві Єлизаветі II вдалося зустрітися практично з усіма значущими людьми, включно з деякими відверто сумнівними персонажами, пише Daily Mail. Серед них був і російський диктатор, зустріч з яким відбулася в рамках його чотириденного візиту до Великої Британії 2003 року. На зустріч із королевою Путін запізнився аж на 15 хвилин, що неприпустимо за королівським протоколом.

Путін на зустрічі з королевою Єлизаветою II 2003 року, на фото також ексдружина Путіна Людмила та герцог Единбурзький Філіп – чоловік королеви / Фото: Associated Press

На заході був присутній міністр внутрішніх справ Девід Бланкетт, який приїхав зі своїм собакою-поводирем. І в той момент сталася дуже цікава ситуація.

"Коли президенська свита нарешті з'явилася в полі зору, собака-поводир Бланкетта, Сейді, почав гавкати. Жахнувшись, міністр перепросив королеву. А вона просто відповіла: "У собак цікаві інстинкти, чи не так?" – пише автор.

Путін на зустрічі з королевою Єлизаветою II 2003 року / Фото: Associated Press

Пан Браун пише, що у королеви Єлизавети II був блискучий спосіб висловити свої почуття за допомогою кількох ретельно підібраних фраз. І фраза, сказана про собаку та Путіна, чудове тому підтвердження. Вочевидь, королева була обурена тим фактом, що російський президент запізнився до неї на зустріч.

До речі, в цій самій книжці описується і зустріч королеви Єлизавети ІІ з експрезидентом США, а нині кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За словами автора, монархиня вважала його грубим.

Королева Єлизавета II і Дональд Трамп, 2019 рік / Фото: Associated Press

Дональд Трамп уже встиг розкритикувати твердження в новій біографії королеви Єлизавети II про те, що вона вважала його "дуже грубим", назвавши автора "негідником, який намагається продати книжку". В ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail Трамп сказав, що вони проводили багато часу разом і під час зустрічей стали ставитися одне до одного тепліше.

"Я чув, що я був її улюбленим президентом", – сказав він.

Сенсаційні заяви зроблені в біографії "Подорож навколо королеви" Крейга Брауна, що готується до виходу.

Він пише, як покійна королева зізналася іншому гостю, що їй "особливо не сподобалося" те, як він оглядався через її плече немов у пошуках когось цікавішого.

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