Це цікаво: улюблене хобі короля Чарльза, яке тішило його мати Єлизавету II

Король Чарльз III відомий своєю любов'ю до природи. Є у монарха одне цікаве хобі з дитинства, він обожнює лабіринти.

Нещодавно Чарльз побудував новий сад-лабіринт у своєму королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку, натхненний складним лабіринтом, який йому подобався у дитинстві. Його покійну матір королеву Єлизавету II завжди бавило це хобі сина.

Дженні Бонд, колишня кореспондентка ВВС, розповіла виданню OK! про новий лабіринт короля:

"Я впевнена, що покійна королева була б дуже здивована, дізнавшись, що її маленький хлопчик віддається одному зі своїх дивних хобі: шукає вихід із лабіринту. Він проводив години, намагаючись обійти лабіринт у Сандрінгемі, коли був дитиною. Цей лабіринт був розібраний багато років тому, але тепер його відновили... і він став ще кращим”.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також у короля є побудований лабіринт у Дамфріс-гаусі в Ейрширі та ще один у шотландському Балморалі, спроєктований у формі національної квітки Шотландії — будяка.

Король із задоволенням спостерігатиме, як його онуки грають у лабіринтах. Шкода тільки, що не всі онуки можуть до нього приїхати, оскільки діти Меган і Гаррі, наприклад, живуть у Каліфорнії. Решту часу лабіринти будуть відкриті для широкої публіки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про те, що садівник короля Чарльза поділився порадами щодо догляду за рослинами.

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