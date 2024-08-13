Це цікаво: які звички наслідувала королева Єлизавета II під час перельотів

На аукціоні Hansons Auctioneers буде виставлена ціла серія особистих речей покійної королеви Єлизавети II, яку зібрала стюардеса Елізабет Еванс, яка була членом екіпажу літака монархині та її чоловіка принца Філіпа під час їхнього туру Сінгапуром та Малайзією 1989 року.

Ці пам'ятні речі успадкувала її племінниця — Джо Смолвуд і тепер планує виставити речі на аукціон.

Очікується, що колекція буде продана за ціною від 400 до 600 фунтів стерлінгів (від 511 до 767 доларів США) і включає конфіденційні інструкції про те, що необхідно королеві під час польоту, в яких йдеться про те, що вона любила "тримати під рукою тарілку м'ятних льодяників Velva і часто пила мартіні на борту. Також королева любила брати із собою в літак власні подушки для комфортного сну та постіль, пише People. Членів екіпажу також попереджали, що якщо монархиня засне до приземлення, вони не повинні її турбувати.

Елізабет Еванс, яка померла у віці 70 років 2017 року, обслуговувала багатьох високопосадовців за свою 28-річну кар'єру в British Airways. Серед зірок були Род Стюарт, Патрік Свейзі та Арнольд Шварценеггер. Колекція, виставлена на аукціон, також включає підписані меню та автографи музикантів та акторів, а також легенди тенісу Біллі Джин Кінг.

Королева Єлизавета II у літаку / Фото: Getty Images

"Знайшовши цю скарбницю, пов'язану з кар'єрою та досвідом моєї тітки в BA, особливо з фантастичними польотами на "Конкорді" та службою королеві, я з сумом дізналася, що нічого з цього не побачило світ", — продовжила вона. "Я вважаю, що ця колекція — маленька частинка історії, якою маю поділитися і якою має насолоджуватися хтось інший".

Аукціон антикваріату та предметів колекціонування Hansons Auctioneers відбудеться з 15 по 20 серпня.

Королева Єлизавета II у літаку / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала Єлизавета II, коли вона вперше з'явилася на публіці у ролі королеви та вийшла з літака.

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