Це цікаво: якою була перша зустріч кронпринца Фредеріка з його майбутньою дружиною Мері

Дружина кронпринца Фредеріка, який зійде на престол 14 січня, стане, за інформацією королівського палацу, новою королевою-консортом.

Ми вирішили пригадати сьогодні те, як Мері Дональдсон познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Мері Дональдсон та Його Королівська Високість спадковий принц Фредерік данський позують під час пресконференції у замку Фреденсборг 8 жовтня 2003 року в Копенгагені. / Фото: Getty Images

Уроджена Мері Дональдсон працювала керівником відділу реклами в Австралії, перш ніж випадкова зустріч змінила її життя. Вона дізналася, що розмовляє з принцом Фредеріком, хоча він представився просто як "Фред", у барі готелю Slip Inn у Дарлінг-Гарбор у Сіднеї у вересні 2000 року. Паб був заповнений людьми з усього світу, які приїхали до міста Олімпійських ігор.

"Щось клацнуло", — сказала кронпринцеса Мері в інтерв'ю 2005 року. "Це був не феєрверк у небі або щось таке, але було почуття хвилювання", — згадувала після цієї зустрічі майбутня принцеса.

Невдовзі після їхньої розмови Мері дізналася, що говорила зі спадковим принцем Данії, спадкоємцем 1000-річного данського престолу, пише People.

Мері Дональдсон та Його Королівська Високість спадковий принц Фредерік данський позують під час пресконференції у замку Фреденсборг 8 жовтня 2003 року в Копенгагені / Фото: Getty Images

"Коли ми вперше зустрілися, ми потиснули одне одному руки", — сказала вона про їхнє знайомство. "Я не знала, що він був принцом Данії. Через півгодини хтось підійшов до мене і сказав: "Ви знаєте, хто ця людина?".

Протягом року пара знайомилася одне з одним через стосунки на відстані, які залишалися поза увагою преси.

2002 року Мері переїхала до Копенгагену, прийняла лютеранську церкву і вивчила данську мову, яка, як відомо, дуже складна для освоєння. Пара оголосила про заручини 2003 року і наступного року одружилася у Копенгагенському соборі. У шлюбі у них народилося четверо дітей, старший із них – принц Крістіан – тепер є першим у лінії наслідування престолу.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

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