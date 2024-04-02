Це цікаво: Зара Тіндал розповіла, що її дратує в матері — принцесі Анні

Королівську принцесу вважають найпрацьовитішим членом сім'ї, але її власні діти не дуже раді цьому факту.

Принцеса Анна, незважаючи на вік (цього року їй виповниться 74 роки), стійко виконує свої королівські обов'язки, забезпечуючи стійку підтримку королю Чарльзу. Минулого року вона відвідала 457 заходів – найбільше серед членів її великої родини.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Під час інтерв'ю, присвяченого 70-річчю принцеси Анни 2020 року, її дочка Зара Тіндалл, сидячи поряд зі своїм братом Пітером Філліпсом, сказала про матір:

"Вона як губка, це неймовірна інформація, яка зберігається в її мозку. Це дивовижно. І це досить дратує", — цитує Зару сайт express.

Зара Тіндал і принцеса Анна / Фото: Getty Images

Сама Зара та її чоловік Майк не є членами королівської родини, які працюють на корону і тому можуть дозволити собі відвідувати далеко не кожний королівський захід. Цього року Зара і Майк пропустили службу на Великдень, оскільки були присутні на карнавалі з триборства в парку Торесбі.

Зара і Майк Тіндалли на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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