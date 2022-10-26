Це цікаво згадати: якою була перша зустріч Кейт Міддлтон із королевою Єлизаветою II

Монархиня і теперішня принцеса Уельська вперше зустрілися 2008 року, за два роки до того, як принц Вільям освідчився Кейт Міддлтон.

Ця зустріч відбулася багато років тому і була дуже зворушливою для Кетрін, тому що, на відміну від Меган Маркл, яку в день першої зустрічі з королевою підтримував принц Гаррі, Кейт зустрілася з Єлизаветою II без принца Вільяма.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Це сталося 2008 року в день весілля сина принцеси Анни – Пітера Філіпса та Отем Келлі, що відбулмся у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Цього дня принц Вільям був гостем на іншому весіллі за межами Великої Британії (це було весілля брата його колишньої дівчини Джекі Крейг у Кенії), тому не був присутній на весіллі кузена. Але Кейт запросили.

Як згадує express, Кейт розповідала про цю зустріч в інтерв'ю 2010 року для ITV.

Королева Єлизавета II та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Ну, я вперше зустріла її на весіллі Пітера і Отем. І знову ж таки, це було серед багатьох інших гостей, і вона була дуже доброзичливою, і все було гаразд". А принц Вільям додав: "Вона дуже привітна. Вона знала, що це був великий день, і все відбувалося з Пітером і Отем там і таке інше, і вона давно хотіла зустрітися з Кейт, так що було дуже мило з її боку підійти і привітатися".

2016 року в документальному фільмі ITV принцеса Уельська розповідала про перше різдво в Сандрінгемі з королевою Єлизаветою II. І про те, що дуже переживала, що подарувати монархині.

"Королеві справді не все одно. Я пам'ятаю, як вперше була в Сандрінгемі на Різдво. І я хвилювалася, що подарувати королеві як різдвяний подарунок". І згадувала про те, що королева завжди була дуже дбайлива та люб'язна до всіх своїх родичів.

Королева Єлизавета II та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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