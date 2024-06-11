Це дає надію: принцеса Уельська натякнула, коли з'явиться на публіці

Нещодавно принцеса Кейт написала листа ірландській гвардії, в якому висловила надію про швидке повернення до королівського життя.

У суботу принцеса Уельська пропустила репетицію параду Trooping the Colour, хоча раніше була присутня на ній, як полковник ірландської гвардії. Цього року через проблеми зі здоров'ям Кетрін не змогла виконувати своїх робочих обов'язків, тому вирішила написати листа гвардійцям.

Принцеса Уельська з ірландськими гвардійцями / Фото: Associated Press

У ньому Кетрін розповіла про те, як "пишається" ірландською гвардією, та перепросила за те, що не змогла взяти участь у заході у вихідні.

"Я ціную всіх, хто цього року тренувався протягом кількох місяців і присвятив багато годин тому, щоб їхня уніформа та тренування були бездоганними. Бути вашим полковником залишається для мене честю, і мені дуже шкода, що я не можу прийняти привітання на огляді полковника цього року. Будь ласка, передайте мої вибачення всьому полку, проте я дуже сподіваюся, що дуже скоро зможу знову представляти вас усіх", — написала Кейт.

Принцеса Уельська з ірландськими гвардійцями / Фото: Associated Press

Гвардійці запостили фото листа в соцмережі X і написали:

"Ірландські гвардійці були глибоко зворушені, отримавши сьогодні вранці листа від нашого полковника, Її Королівської Високості, Принцеси Уельської. Ми продовжуємо бажати Її Королівській Високості одужання і надсилаємо їй найкращі побажання".

Irish Guards були глибоко наполегливі до придбання letter від нашого Колонеля, Her Royal Highness, The Princess of Wales цього варення.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit @KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS — Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024

Королівський кореспондент Джек Ройстон прокоментував ці слова принцеси для express.co.uk, заявивши, що "дуже скоро" може означати, що її повернення до королівської роботи не за горами. Але він також зазначив, що не варто надавати цьому надто багато значення.

Нагадаємо, раніше ми показували, що Кейт таки з'явилася на репетиції параду Trooping the Colour, але не так, як всі очікували.

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