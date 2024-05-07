Це дає надію: стало відомо, коли принцеса Кейт може з'явитися на королівських заходах

Дружина принца Вільяма зараз проходить профілактичну хіміотерапію після того, як у неї виявили рак.

Про здоров'я принцеси Уельської зараз говорять мало. Під час нещодавнього виходу на публіку її чоловік принц Вільям дав короткий коментар, сказавши, що з Кейт та дітьми все гаразд. Більше жодних подробиць не відомо.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Королівська кореспондентка GB News Кемерон Вокер, посилаючись на свої джерела з палацу, повідомила, що принцеса Кейт може відвідати кілька заходів влітку, якщо сама цього захоче і якщо їй дозволить медична команда. Так зробив і король Чарльз III, який кілька місяців не відвідував громадські заходи, а нещодавно повернувся до роботи, хоча все ще проходить лікування від раку.

Але, якщо говорити про повернення до повноцінних громадських обов'язків та повноцінної роботи члена королівської родини, Кейт, ймовірно, з'явиться на публіці ще не скоро. Кореспондентка вважає, що до осені принцеса Уельська точно офіційно не повернеться до роботи.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що дизайнерка, яка одягає дітей Кейт та Вільяма висловилася про діагноз принцеси Кейт.

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