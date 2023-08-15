Це діти Уельських: який вигляд матимуть Джордж, Шарлотта та Луї у дорослому віці

Багатьом було б цікаво поглянути на те, який вигляд матимуть діти принцеси Кейт та принца Вільяма, коли стануть дорослими.

Завдяки штучному інтелекту ми можемо дізнатися, якими стануть принц Джордж, майбутній король Великої Британії, а також молодша сестра принцеса Шарлотта і молодший брат принц Луї.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт, татом Вільямом та братом Джорджем / Фото: Associated Press

У соцмережах з'явилися фотографії ніби вже дорослих принців та принцес. Королівські шанувальники попрацювали з фотографіями Джорджа, Шарлотти та Луї та ось, що у них вийшло.

На знімках неможливо не помітити справді неймовірну схожість принца Джорджа та його батька принца Вільяма. А ще він справжній красень.

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Принцесу Шарлотту, судячи з фото, зображено у підлітковому віці. Вона теж неймовірна красуня з довгим русявим волоссям і темними очима.

Молодший син Уельських – принц Луї – дуже схожий рисами обличчя на свою матір Кетрін. Хлопець має дорослий і навіть трохи стриманий вигляд, а ми ж знаємо Луї як справжнього бешкетника. Щось нам підказує, що він ще покаже своїм батькам, коли підросте.

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