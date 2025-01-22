Це дивно: дружина американського сенатора скопіювала вбрання Меланії Трамп з інавгурації

Перша леді Огайо вирішила повторити успіх першої леді Америки.
Модні повтори серед зірок та публічних особистостей – не рідкість, проте найчастіше вони трапляються на світських заходах та серед зірок. Випадки, коли однакові вбрання одягають дружини політиків, можна побачити не часто.
Тому дуже здивував вибір вбрання Тіни Гастед – дружини американського сенатора від республіканської партії у штаті Огайо.
Вона з'явилася на його присязі у фіолетовому костюмі, який, схоже, був від бренду Ralph Lauren.
Вбрання складалося із сукні-олівця і жакету відповідного кольору, який мав високий комір і застібався на затин.
Раніше такий самий костюм ви могли бачити, але на іншій першій леді — дружині президента США Меланії Трамп у день першої інавгурації її чоловіка Дональда Трампа. Американський бренд Ralph Lauren розробив і створив цей костюм спеціально для того знаменного дня.
Сукню Меланія доповнила високими рукавичками Guanti Giglio та туфлями від Manolo Blahnik, які відповідали кольору її вбрання.
Кому костюм личив більше – першій леді Америки чи першій леді Огайо? Залиште свою реакцію нижче.
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