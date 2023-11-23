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Це доступно: продукти, які використовують принцеса Кейт та герцогиня Меган для сяйва шкіри

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Це доступно: продукти, які використовують принцеса Кейт та герцогиня Меган для сяйва шкіри

Принцеса Уельська та герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images

У герцогині Сассекської є один лайфгак, до якого вона вдається, щоб її шкіра мала сяйливий та здоровий вигляд.

Йдеться про перекуси. Якось Меган Маркл розповіла, що любить їсти на перекус горіхи – волоські, фісташки та мигдаль. Вони корисні для шкіри завдяки вмісту поживних речовин.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Ще під час роботи на знімальному майданчику серіалу "Форс-мажори" Меган розповідала, що любила під час перекусів їсти саме мигдаль, щоб отримати здорову сяйливу шкіру, пише express.

А ось принцеса Уельська Кетрін віддає перевагу жирним кислотам омега-3, які також можуть принести значну користь шкірі. Кейт любить суші та теріяки з лососем, ймовірно, через їхні властивості, що підвищують вироблення колагену, які важливі для збереження молодості та омолодження шкіри.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
513
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