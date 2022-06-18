Це дуже красиво: Ненсі Пелосі подарували ґердан

Це дуже красиво: Ненсі Пелосі подарували ґердан

Спікерка Палати представників США тепер матиме традиційний український бісерний ґердан.

Політикиня давно і послідовно всіма силами підтримує Україну. Ненсі часто з'являється в одязі у кольорах нашого прапора, носить синьо-жовтий браслет та брошку у вигляді прапорів США та України.

Ненсі не побоялася приїхати в обстрілюваний ракетами Київ, щоб провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Вся Україна захоплюється цією героїчною жінкою. Тому особливо приємно, що тепер Ненсі має справжній український ґердан, який їй подарувала наша делегація.

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