Це дуже мило: королева Мері та король Фредерік X злилися у поцілунку на балконі палацу

Це сталося у момент, коли Фредеріка проголосили новим королем Данії.

За кілька місяців до того, як мати Фредеріка вирішила зректися престолу на користь сина, кронпринц був замішаний у "любовному скандалі". У пресі писали, що він був викритий у зраді. Багатьох здивувало рішення Маргрете II передати престол синові, з'явилися також чутки про те, що вона зробила це, щоб врятувати його шлюб із Мері – новою королевою Данії.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що відбулася на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

На балконі після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виголосила урочисту промову і Фредерік промовив свою, до короля приєдналася його сім'я – дружина королева Мері та четверо дітей.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що відбулася на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

Якоїсь миті пара вирішила на публіці злитися в поцілунку, ніби бажаючи продемонструвати, що їхній союз міцний, як ніколи. Мабуть, заради цього моменту Маргреті II, яка не з'явилася цього дня на балконі, але була присутня у палаці, і зважилася на такий радикальний крок.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що відбулася на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

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