Це дуже мило: на зап'ясті принца Вільяма помітили новий цікавий браслет

Принц Уельський прибув до Південної Африки перед церемонією вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться у середу.

Принц провів перший день у Кейптауні, розпочавши свій візит із зустрічі з молодими екологами, які взяли участь у першій молодіжній програмі Earthshot Climate Leaders.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Під час одного із заходів на зап'ясті у принца Уельського ми помітили блакитний браслет із намистин, де білими літерами було написано слово "papa". Ймовірно, це зворушливий подарунок від дітей Вільяма – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, які він вирішив взяти з собою та носити у цій поїздці.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що діти залишилися вдома разом із принцесою Кейт. Вона не приєдналася до Вільяма цього разу, на жаль.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Вчора ми розповідали, що допомогло принцесі Уельській на шляху лікування раку.

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