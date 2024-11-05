Це дуже мило: на зап'ясті принца Вільяма помітили новий цікавий браслет

Принц Уельський прибув до Південної Африки перед церемонією вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться у середу.
Принц провів перший день у Кейптауні, розпочавши свій візит із зустрічі з молодими екологами, які взяли участь у першій молодіжній програмі Earthshot Climate Leaders.
Під час одного із заходів на зап'ясті у принца Уельського ми помітили блакитний браслет із намистин, де білими літерами було написано слово "papa". Ймовірно, це зворушливий подарунок від дітей Вільяма – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, які він вирішив взяти з собою та носити у цій поїздці.
Нагадаємо, що діти залишилися вдома разом із принцесою Кейт. Вона не приєдналася до Вільяма цього разу, на жаль.
Вчора ми розповідали, що допомогло принцесі Уельській на шляху лікування раку.
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