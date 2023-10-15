Це дуже мило: як принц Вільям вдома називає свою дружину Кейт

Принц і принцеса Уельська, як і більшість пар, мають милі прізвиська одне для одного. Том Квінн написав у своїй новій книжці "Позолочена молодь: інтимна історія дорослішання в королівській родині" про те, що Вільям придумав для Кейт дуже миле прізвисько. Принц Уельський іноді називає свою дружину "малишкою".

Кейт у відповідь називає чоловіка "дитинко" або "лисим", — що звучить не так мило, але принцу, схоже, подобається, пише express. А одного разу під час виставки квітів у Челсі публіка почула, як подружжя називає одне одного "дорога" та "дитинко".

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

У дитинстві у принца було інше прізвисько. Його мати Діана назвала Вільяма Вомбата. 2009 року Вільям розповів в інтерв'ю NBC, що мати дала йому це прізвисько, коли йому було лише два роки.

"Ми були в Австралії і мене просто так назвали. Не тому, що я схожий на вомбата, або, можливо, так воно і є", — пожартував тоді Вільям.

Принцеса Діана, принц Чарльз та маленький принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що принцеса Кейт прокоментувала розставання з принцом Вільямом, яке сталося у 2007 році.

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