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Це дуже мило: який подарунок зроблять діти принцеси Кейт у день її народження

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Це дуже мило: який подарунок зроблять діти принцеси Кейт у день її народження

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

9 січня принцесі Уельській Кетрін виповнюється 42 роки.

Щороку троє її дітей готують для Кейт особливий подарунок, який роблять своїми руками.

У сім'ї Уельських є давня традиція дарувати домашні душевні подарунки на дні народження. Якось 2020 року, в розпал пандемії коронавірусу, Кетрін отримала на свій 38-й день народження колаж з їхніх сімейних фотографій, які принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї зробили самі. Цей подарунок був зроблений вручну і зворушив Кейт.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Як пише express, це стало своєрідною сімейною традицією. Повідомляється, що цього року діти збираються подарувати мамі колаж із фотографій, які зробили самі.

Серед подарунків, які подарували для принцеси Уельської був і дитячий город, який діти створили в Анмер-голлі – їхній заміській резиденції.

Принцеса Уельська з чоловіком та дітьми / © Associated Press
Принцеса Уельська з чоловіком та дітьми / Фото: Associated Press

Очікується, що цього року принц Вільям має намір влаштувати особливий день народження для своєї дружини Кетрін, оскільки вона опинилася під великим тиском після виходу книжки Оміда Скобі "Фінал".

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Дата публікації
Перегляди
1736
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