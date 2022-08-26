Це дуже романтично: Меган Маркл у подкасті випадково "засвітила" прізвисько принца Гаррі

Те як партнери називають одне одного в сімейній обстановці багато може розповісти про їхній союз. Гаррі відомий як принц та герцог Сассекський, але його дружина Меган називає його по-іншому.

41-річна герцогиня Сассекська згадала чарівне прізвисько свого чоловіка під час першого епізоду довгоочікуваного подкасту на Spotify "Архетипи з Меган".

У першому епізоді Меган поговорила з легендою тенісу та близькою подругою Сереною Вільямс, але 37-річний принц Гаррі теж з'явився в запису, він зіграв епізодичну роль на самому початку подкасту.

Як пише The Sun, Меган, побачивши чоловіка, сказала:

- Вітання! Хочеш прийти привітатись? Дивись, хто щойно зайшов.

- Вітання! Вітання! — грайливо пожартувавши над британським акцентом Гаррі, сказала Серена.

- Як справи? — озвався Гаррі

- Добре а у тебе?

Потім Серена сказала, що сумує за парою, і Гаррі сказав, що вона повинна відвідати їх. Потім Гаррі залишив жінок самих, сказавши "розважайтеся", і Меган відповіла, назвавши його за звичкою "my love".

Меган сказала: "Дякую, моє кохання!"

Серена Вільямс з дочкою і Меган Маркл / Фото: Инстаграм/Серена Уильямс

Це прозвучало дуже мило та романтично. У минулому Меган називала Гаррі "Газ" і "Г", а він називав її "Мег".

Довгоочікуваний перший випуск подкасту Меган вийшов майже через два роки після того, як Сассекси підписали контракт на 18 мільйонів фунтів стерлінгів зі Spotify. У 57-хвилинному шоу Меган та Серена також обговорюють "подвійні стандарти, з якими стикаються жінки, коли їх називають амбітними" та інші цікаві речі.

Меган також повідомила, що її наступним гостем подкасту стане співачка Мерайя Кері.

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