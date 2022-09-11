Це дуже зворушливо: стало відомо, що сказав молодший син Кейт та Вільяма про смерть Єлизавети II

4-річний принц Луї промовив милу фразу, яку його мати не змогла розповісти без сліз.
10 вересня принци Вільям і Гаррі разом зі своїми дружинами Кетрін, принцесою Уельською, і герцогинею Сасекською Меган, здійснили 40-хвилинну прогулянку біля Віндзорського замку. Подружжя Уельське та Сассекське оглянули квіти та записки, які британці принесли на честь покійної королеви Єлизавети II.
Також кожен із них підходив до британців, щоб поспілкуватися та прийняти слова співчуття. Під час однієї з таких розмов Кейт повідомила, що її діти вже знають про смерть своєї прабабусі.
Видання Daily Mail пише, що 28-річна дівчина на ім'я Баніта Ранов розповіла їм, що чула, як Кейт розповідала дітям у натовпі про те, що її молодший син Луї сказав про смерть королеви.
"Він сказав, що принаймні бабуся зараз із прадідусем", - розповідавши це Кетрін не стримала сліз, повідомила Баніта.
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