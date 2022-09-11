Це дуже зворушливо: стало відомо, що сказав молодший син Кейт та Вільяма про смерть Єлизавети II

4-річний принц Луї промовив милу фразу, яку його мати не змогла розповісти без сліз.

10 вересня принци Вільям і Гаррі разом зі своїми дружинами Кетрін, принцесою Уельською, і герцогинею Сасекською Меган, здійснили 40-хвилинну прогулянку біля Віндзорського замку. Подружжя Уельське та Сассекське оглянули квіти та записки, які британці принесли на честь покійної королеви Єлизавети II.

Подружжя Уельське та Сасекське / Фото: Associated Press

Подружжя Уельське та Сасекське / Фото: Associated Press

Також кожен із них підходив до британців, щоб поспілкуватися та прийняти слова співчуття. Під час однієї з таких розмов Кейт повідомила, що її діти вже знають про смерть своєї прабабусі.

Видання Daily Mail пише, що 28-річна дівчина на ім'я Баніта Ранов розповіла їм, що чула, як Кейт розповідала дітям у натовпі про те, що її молодший син Луї сказав про смерть королеви.

"Він сказав, що принаймні бабуся зараз із прадідусем", - розповідавши це Кетрін не стримала сліз, повідомила Баніта.

Кетрін, принцеса Уельська, спілкується з дітьми / Фото: Getty Images

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