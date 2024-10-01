"Це емоційні гірки": принц Гаррі поділився досвідом свого батьківства

Під час своєї промови на сцені церемонії герцог Сассекський згадав свою сім'ю – дружину Меган Маркл, яка залишилася вдома за океаном разом із двома дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Як батько, я трохи знаю про емоційні американські гірки батьківства! Але коли я чую про те, яку турботу ви, мами, тата і члени сім'ї, виконуэте, який рівень цілодобової турботи ви пропонуєте, які навички вам довелося освоїти і які битви за підтримку ви ведете щодня, я справді у захваті", — сказав у своїй промові Гаррі, цитує його слова People. "Премія WellChild Awards — це подія, яка ніколи не перестає мене надихати. Історії молодих людей, які борються з труднощами, живуть життям, наповненим медичними процедурами, перебуванням у лікарні та нескінченними прийомами, нагадують нам усім про силу людського духу", — сказав Гаррі.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, син короля Чарльза є давнім покровителем WellChild, національної благодійної організації, яка допомагає тяжкохворим дітям та їхнім сім'ям у всій Великій Британії протягом 16 років і 12 з них відвідував церемонію нагородження WellChild Awards.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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