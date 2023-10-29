Це фантастика: компанія Adobe представила сукню, яка змінює візерунки в реальному часі

Світ моди постійно зазнає змін і сучасні технології вже активно стають частиною модних шоу, адже чого варті лише покази бренду Coperni з використанням собак-роботів та білого спрею, який під час дотику до шкіри перетворюється на білу сукню.

Тепер своє бачення моди вирішила представити компанія-розробник комп'ютерного програмного забезпечення Adobe, оскільки в новому проєкті Primrose презентувала інтерактивну сукню.

Сукня показана на публіці в Лос-Анджелесі здатна миттєво змінювати форму та дизайн, що робить її дивом у світі моди та сучасних технологій. Вона зроблена не зі звичайної тканини, а являє собою гнучкий текстильний неемісійний дисплей у вигляді маленьких лусочок, які можуть змінювати і створювати різні малюнки на сукні. Керувати виробом можна за допомогою пристроїв або простих рухів тіла.

Створила та презентувала цю сукню дослідниця Крістен Дік.

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