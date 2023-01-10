Це фіаско: американський ведучий висміяв принца Гаррі та його мемуари напередодні інтерв'ю з герцогом Сассекським

Принц Гаррі поводиться не як член королівської родини, а як селебрітіз, якого фотографують папараці дорогою на чергове шоу.

Напередодні виходу книжки "Запасний", яка виходить сьогодні, 10 січня, принц Гаррі відвідав "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером" у Нью-Йорку, щоб ще раз розповісти про свої мемуари.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Гаррі без дружини Меган заскочили на виході з телестудії. Одягнений він був у синій піджак, пуловер та сині джинси, підібравши до них сліпони. Гаррі махав фотографам, коли прямував до автомобіля.

Що цікаво, напередодні ефіру мемуари принца були висміяні ведучим шоу Стівеном Кольбером перед трансляцією їхнього інтерв'ю на американському телебаченні вчора ввечері, в якому комік порівнює своє життя з Гаррі Поттером і жартує, що нова книжка доступна як королівська пам'ятна тарілка", - пише Daily Mail.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

У трейлері до цього випуску шоу Стівен Кольбер, схоже, більше зосередився на тому, щоб висміювати членів королівської родини та розлад з братом Гаррі, а також на уїдливі жарти про Британію та королівських осіб, зокрема і про покійну королеву. Після відтворення цього ролика, в якому Гаррі описує свій біль через те, що Вільям намагається уникнути його в Ітоні, ведучий говорить під грім сміху: "Це несамовито. Бути відштовхненим старшим братом у школі".

А в іншому тизері Кольбер каже, що книжка "Запасний" доступна у твердій палітурці, аудіокнизі та "пам'ятній тарілці" - жарт над Гаррі та іншими членами королівської родини, на чиї весілля та ювілеї зазвичай випускають сувенірний посуд обмеженого випуску.

А потім, в черговому жарті над Гаррі — і за рахунок королівської родини, зокрема королеву, Кольбер каже: "Запасіться коргі та вкрадете безцінний культурний скарб із однієї з ваших колоній, тому що "Пізнє шоу" стає імперським".

Схоже, принц Гаррі ще не зрозумів, що його мемуари не тільки не зруйнують монархію, а скоріше навпаки, зроблять із його самого та його родини посміховисько.

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