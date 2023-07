Це фіаско: мемуари принца Гаррі виявилися книжкою, яку туристи викидали найчастіше

Мемуари "Запасний", написані чоловіком Меган Маркл, стали тією книжкою, якої прагнули позбутися туристи.

Як пише Daily Mail, книжки забували біля басейнів, у номерах готелів, а покоївки навіть знаходили їх у сміттєвих баках. Така тенденція була помічена по всій Європі та за її межами, зокрема в Іспанії, Греції та Туреччині.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Туроператор On The Beach заявив, що цього літа він отримав 100 екземплярів автобіографії принца Гаррі від працівників готелю. А директор з роботи з клієнтами Зої Гарріс заявила The Sun:

"Ми ніколи не бачили нічого подібного. Бюро знахідок на наших найпопулярніших курортах переповнені копіями книжки "Запасний". Спочатку ми подумали, що це кумедно, але за останні кілька місяців кілька інших готелів надіслали книжки назад".

Тепер книжки, які повернули, планують роздавати онлайн безкоштовно.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, довгоочікувану відверту книжку було продано тиражем 3,2 мільйона копій за перший тиждень після її випуску в січні цього року і 1,4 мільйона тільки за перший день. Вона стала науково-популярною книжкою, що швидко продається у Великій Британії. У ній принц Гаррі зробив низку сенсаційних заяв, які потрапили до заголовків газет у всьому світі.

