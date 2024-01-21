Це фото ми не бачили раніше: рідкісний знімок принцеси Діани у весільній сукні

Ми натрапили на архівний кадр, який не бачили і не публікували раніше. На ньому зображена принцеса Уельська Діана під час весільної фотосесії у Букінгемському палаці. Кадр був зроблений після їхнього із принцом Чарльзом вінчання (на той момент спадкоємцем британського престолу) у соборі Святого Павла в Лондоні.

На фото принцеса Діана позує у сукні, яку для неї пошила британська дизайнерка Елізабет Емануель, яка працювала з леді Ді кілька років. Дизайн весільної сукні Елізабет розробила разом із своїм чоловіком.

Принцеса Діана у день свого весілля з принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

Під час роботи над весільною сукнею команда дизайнерів із 12 осіб працювала в таємниці, щоб зберегти деталі вбрання. Спеціальні люди охороняли весільну сукню, і щоночі її замикали в сейфі. За словами дизайнерки, газети пропонували тисячі фунтів її команді за будь-яку інформацію, але співробітники відмовлялися від них з поваги до Діани.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Фото виконане у чорно-білому форматі. На ньому Діана усміхається і має такий щасливий вигляд.

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