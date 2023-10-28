Це фото ми не бачили раніше: розкішний знімок із весілля Кейт та Вільяма

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружилися 29 квітня 2011 року, через півроку після заручин у листопаді 2010-го і майже десяти років стосунків.

В інтерв'ю, яке було записано після заручин, Вільям пояснив, чому так довго відкладав освідчення для своєї дівчини Кейт, а вона розповіла, що зрозуміла і підтримує його вибір.

Кейт і Вільям у день заручин. / Фото: Associated Press

Це фото було зроблено в день їхнього королівського весілля, теплим квітневим днем, у Вестмінстерському абатстві. Саме там відбулося вінчання Кетрін та Вільяма.

На фото наречена зазнімкована за руку з нареченим в абатстві. На ній розкішна весільна сукня від Сари Бертон з Alexander McQueen, тіара Cartier Halo та розкішні сережки, подаровані Кейт її батьками на честь весілля. Чомусь це фото ніколи раніше не потрапляло нам на очі. Пара має такий милий і трохи схвильований вигляд у свій особливий день.

Кейт і Вільям у день свого весілля, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, їхньому союзу вже понад 12 років. За ці роки Кейт народила трьох дітей – сина принца Джорджа – спадкоємця трона, дочку принцесу Шарлотту та молодшого сина - принца Луї.

Раніше ми розповідали вам про два інші знакові королівські весілля, які відбулися у Вестмінстерському абатстві.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

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