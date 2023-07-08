"Це геноцид, а не конфлікт": пес Патрон про п'ятсот днів війни в Україні

Собака-піротехнік для міжнародної преси підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це не конфлікт, а геноцид.

Відомий пес-сапер Патрон опублікував в Instagram своє нове фото, на якому він зазнімкований на руках у свого господаря. У дописі собака поділився міркуваннями про п'ятсот днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"500 днів люті, суму, втрат. 500 днів сміливості, яка зворушила світ. 500 днів відваги не лише воїнів, а й дітлахів та навіть тварин. 500 днів, як ми впевнені, що й справді "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Багато хто віддав своє життя за цю свободу. Сьогодні я думаю про них. Про військових, про рятувальників, про цивільних. Ми не знаємо точних цифр, але я й не хочу, щоб вони були просто числами, статистикою. Я хочу, щоб ми всі пам‘ятали про них.

500 днів, як весь цивілізований світ об'єднався задля справедливості. Бо не може більше так бути, щоб людей просто розстрілювали за національність. Це геноцид, а не конфлікт. Я хочу підкреслити це для міжнародних ЗМІ, які ще досі тиражують це слово.

Хоча насправді ця війна триває вже більш ніж 100 років. Дещо вщухає, коли ворог перемагає. Але більше ми цього не допустимо. Ніколи. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Бо Україна понад усе!" – написав пес.

А ще Патрон привітав із ювілеєм головнокомандувача Збройних сил України: "Із Днем народження, Валеріє Федоровичу Залужний".

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