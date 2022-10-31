Це не треба ворушити знову: ще одна близька до Діани людина розкритикувала творців серіалу "Корона"

Вже відомо, що серіал "Корона" транслюватиме події, що передували смерті принцеси Діани 1997 року.

Нещодавно ми показували, як у Парижі знімали сцену останніх хвилин життя принцеси Уельської. Британці обурені тим, що таку драматичну подію хочуть показати на екрані. Обурені й сини принцеси – принци Вільям та Гаррі. Але Netflix заявляє, що не збирається показувати саму аварію, а лише події, які передували їй.

Французький священик Ів-Марі Клошар-Бузетт, який проводив принцесі Діані її останні обряди, розкритикував творців серіалу за таке грубе трактування аварії, в якому загинула народна улюблениця принцеса Діана, пише mirror.

Він вважає, що ця сцена може зашкодити членам британської королівської сім'ї, включаючи синів Діани, її брата, а також сестер.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

"Це грубо і, звичайно, не потрібно. Їхні знімання мають комерційний характер, і вони просто зацікавлені в тому, щоб залучити якомога більше глядачів. Немає потреби відтворювати події тієї ночі. Діана має дітей, має брата і сестер, і це зачіпає почуття усієї її сім'ї. Вони всі постраждають від реконструкції цієї аварії", — заявив священик.

Раніше таку ж думку висловила Дебі Франк, яка була астрологинею принцеси Діани.

Знімання серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

"Я відчуваю, що смерть Діани та аварія стали найбільшим потрясінням для нашого покоління. Це вплинуло на національну психіку. Думаю, творці "Корони" вважають, що мають право показати реконструкцію сцен, що передували її смерті, і що це має драматичне значення. Але родичі думають інакше", — сказала вона.

Читайте також: