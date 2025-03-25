Це хороший прибуток: скільки заробляє няня дітей Уельських

У дітей Кейт та Вільяма Уельських чудова няня — Марія Тереза Борралло, яка приєдналася до сім'ї, коли з'явився на світ первісток пари – принц Джордж 2013 року.

Марія Тереза Борралло почала працювати у сім'ї, коли принцу Джорджу було лише кілька місяців. Оскільки няня навчалася в одному з найкращих навчальних закладів світу, престижному коледжі Норланд у Баті, очікується, що вона багато зароблятиме. Трирічний курс бакалаврату з освіти та догляду за дітьми молодшого віку в коледжі коштує близько 17 364 фунтів стерлінгів на рік і спрямований на "навчання студентів необхідними професійними лідерськими, управлінськими та практичними навичками для роботи в різних контекстах раннього дитинства зі спеціалізацією на домашньому догляді за дітьми".

За даними MailOnline, няні, що недавно отримали кваліфікацію, можуть заробляти до 42 000 тисяч фунтів стерлінгів (понад 54 тисяч доларів), а деякі заробляють до 120 000 тисяч фунтів стерлінгів (155 тисяч доларів) на рік після декількох років досвіду. Зарплата також включатиме такі пільги, як поїздки за кордон та розкішне житло.

Марія Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Марія Борралло, яка народилася Іспанії, здається легко адаптувалася до життя королівської сім'ї. З моменту, коли родина Уельських переїхала до Віндзора, у її цілодобових послугах потреба відпала, та й діти вже стали старшими. Але Марія все одно продовжує працювати на сім'ю, адже Кейт та Вільям часто відсутні вдома через виконання своїх королівських обов'язків.

Марія Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким п'ятьом пунктам має обов'язково слідувати няня дітей Уельських.

Читайте також: