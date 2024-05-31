Це кардинально: леді Амелія Віндзор показала, яку стрижку зробила на літо

Леді Амелія Віндзор вирішила на літо кардинально змінити зачіску.
Онука герцога Кентського опублікувала в Instagram сторіз кілька фотографій із салону і показала, як обстригла своє довге біляве волосся.
28-річна Амелія продемонструвала на фото скільки волосся обстригла і який зараз вигляд має її зачіска – новий боб-каре.
Леді Амелія не боїться експериментів і протягом багатьох років з'являлася на публіці то з коротким, то з довгим волоссям. Але нова її зачіска, мабуть, найкоротша з усіх, яку дівчина колись робила.
На початку цього місяця, нагадаємо, Амелія відвідала виставку квітів у Челсі, де публіка могла побачити її ще з довгим волоссям.
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