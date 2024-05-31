Це кардинально: леді Амелія Віндзор показала, яку стрижку зробила на літо

Онука герцога Кентського опублікувала в Instagram сторіз кілька фотографій із салону і показала, як обстригла своє довге біляве волосся.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Instagram Амелії Віндзор

28-річна Амелія продемонструвала на фото скільки волосся обстригла і який зараз вигляд має її зачіска – новий боб-каре.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія не боїться експериментів і протягом багатьох років з'являлася на публіці то з коротким, то з довгим волоссям. Але нова її зачіска, мабуть, найкоротша з усіх, яку дівчина колись робила.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Instagram Амелії Віндзор

На початку цього місяця, нагадаємо, Амелія відвідала виставку квітів у Челсі, де публіка могла побачити її ще з довгим волоссям.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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