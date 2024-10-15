Це круто навіть через 30 років: згадуємо один із найстильніших осінніх луків принцеси Діани

Це культовий, позачасовий, повсякденний образ, який матиме чудовий вигляд і сьогодні.

1994 року принцесу Діану сфотографували папараці в Лондоні, коли вона пішла на шопінг у Найтсбрідж. Діана, яка тоді ще була одружена з принцом, часто порушувала деякі правила в одязі, не бажаючи жертвувати своїм комфортом, але водночас не втрачаючи елегантності.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У той день вона мала дуже стильний вигляд, оскільки поєднала білі штани з високим посадженням, а також трикотажну водолазку відтінку айворі. Також на ній був блейзер оливкового кольору із золотими ґудзиками.

Образ принцеси доповнили аксесуари в одному кольорі: коричневий пояс із широкою пряжкою, яким вона підкреслила талію, лофери та стильна сумка з довгими ручками.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також Леді Ді одягла на очі сонцезахисні окуляри, а вуха та зап'ястя прикрасила золотими коштовностями.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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