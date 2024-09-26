Це кумедно: герцогиня Софі сфотографувалася з куркою на руках

Софі відвідала Mane Chance Sanctuary, благодійну організацію з порятунку коней, яка ставить за мету реабілітацію тих, хто зазнав жорстокого поводження, покинутих і старих коней шляхом їхньої інтеграції до місцевої спільноти.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня була в тому ж лососевому джемпері, в якому приїжджала до громадського центру Hale у Сурреї напередодні. Також вона одягла широкі темно-зелені штани та зелену толстовку, а взута була у світло-бежеві черевики із замші на підборах. У Софі було розпущене волосся, з прикрас все ті самі сережки-висячки і намисто з вигравіруваною цитатою Боба Марлі "Люби життя, яким живеш, живи життям, яке любиш".

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі була також зазнімкована з куркою на руках. Знімок вийшов дуже кумедним.

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