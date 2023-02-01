Це кумедно: королева Камілла повторює образи за принцесою Уельською

Сьогодні королева-консорт була зазнімкована у Букінгемському палаці.

75-річна Камілла отримала нагороду Канадських збройних сил від бригадного генерала Двейна Парсонса під час прийому Королівських гвинтівок Канади у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На прийом Її Величність прибула у смарагдовому пальті, своїх улюблених замшевих туфлях на невисоких підборах та танкетці, а також була у напівпрозорих чорних колготах.

У вухах королеви були перлинні сережки, а на грудях золота брошка у вигляді кленового листка. Ідеальне укладання та макіяж завершували образ.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Цікаво, що буквально вчора принцеса Уельська з'явилася на публічному заході в смарагдовому пальті, зшитому для неї на замовлення від Alexander McQueen. А слідом за нею і Камілла одягла смарагдове пальто.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А днем раніше Кейт відвідала штабквартиру BAFTA, де презентувала свій проєкт із раннього розвитку дітей, приїхавши на прийом у червоному штанному костюмі від Alexander McQueen. А після цього королева-консорт одяглася в улюблене червоне пальто від Fiona Clare і поїхала на зустріч із військовими.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Чи це просто збіг, чи королева Камілла надихається луками принцеси Кетрін і привносить її ідеї у свої образи.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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