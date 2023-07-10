Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Це кумедно: королівський шефкухар розкрив секрет, як незвичайно королева Єлизавета II їла банани

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1387
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Це кумедно: королівський шефкухар розкрив секрет, як незвичайно королева Єлизавета II їла банани

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II мала певні звички та переваги у кулінарії. Колишній шефкухар монархині розповів, як незвичайно Її Величність полюбляла їсти банани.

Він розповів, що королева Єлизавета II дуже незвичайним чином їла банани та груші. Більшість людей з'їдають банан однаково: очищають від верхівки, а потім надкушують чи нарізають у фруктовий салат. Проте покійна королева Єлизавета II робила це досить своєрідно.

Даррен Макгрейді, який раніше працював шефкухарем королівської родини, а саме королеви Єлизавети II, принца Філіпа, принцеси Діани, принца Вільяма та принца Гаррі, розповів Recipes Plus про фруктові звички покійної монархині, пише express.

Банани королева їла дуже елегантно. "У банана вона відрізала денце і розрізала банан уздовж, а потім нарізала банан на крихітні скибочки, щоб їсти їх виделкою", — згадує шеф. "А груші вона їла, як варені яйця. Вона відрізала верхівку і вичерпувала ложкою м'якіть".

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Це дуже кумедні звички про які ніхто не розповідав за життя королеви. До речі, якось ми публікували кумедне фото, на якому видно, як Єлизавета II годувала слониху бананом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1387
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація