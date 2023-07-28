Це кумедно: Крессіда Бонас поділилася смішним фото та привітала чоловіка з річницею весілля

Колишня дівчина принца Гаррі, а нині щаслива дружина Гаррі Вентворт-Стенлі та мати його сина, поділилася кумедним фото у блогу в Instagram.

Крессіда привітала свого чоловіка з трирічною річницею від дня їхнього весілля 2020 року )пара одружилася в розпал пандемії коронавірусу) і написала:

"3 роки з тобою Ух ти! Дякую за те, що завжди змушуєш мене сміятися, навіть коли мені цього не хочеться!".

На фото Гаррі смішно задирає ніс Крессіди, коли вони сидять на пляжі. У нього серйозний вираз обличчя, хоча Бонас пише, що це був кумедний момент.

Нагадаємо, з принцом Гаррі, Бонас розійшлася 2015 року. Всі три роки, поки пара зустрічалася, Крессіда Бонас стикалася з тиском, який чинився на неї за життя з членами королівської родини. Так само було і з попередньою дівчиною Гаррі – Челсі Деві.

У листопаді 2022 стало відомо, що Крессіда Бонас стала мамою. Пізніше дівчина розповіла публічно, через який складний досвід їй довелося пройти.

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