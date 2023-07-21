Це кумедно: стало відомо сімейне прізвисько королеви Камілли

Таким прізвиськом королеву називають у дуже вузькому сімейному колі, а вигадали його її онуки.

У Камілли п'ятеро онуків – діти її сина Тома Паркер-Боулза – Лола та Фредді, а також діти її дочки Лори Лопес – дочка Еліза та близнюки-сини Гус та Луїс.

Том Паркер-Боулз та Лора Лопес — діти королеви Камілли / Фото: Getty Images

У п'ятьох онуків Камілли є своє особливе прізвисько для бабусі. Діти називають Каміллу "гагою", пише журнал Hello! посилаючись на The Times. Королева Камілла не ображається, а навпаки, це має досить кумедний вигляд. Вона має тісний зв'язок із онуками і навіть носить на шиї кілька підвісок із їхніми іменами.

Зазначимо, під час коронації Чарльза та Камілли 6 травня троє її онуків виконували ролі почесних пажів на чолі зі спадкоємцем трона – принцом Джорджем Уельським.

Онуки королеви Камілли — Фредді Паркер Боулз та Гас Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, діти Кейт та Вільяма теж мали кумедне прізвисько для своєї прабабусі королеви Єлизавети II. Вони називали її "ган-ган". Прізвисько вигадав старший син Уельських — принц Джордж.

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