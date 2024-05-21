Це кумедно: у короля Чарльза та королеви Камілли з'явилися нові прізвиська

Школярі дали королю і королеві нові кумедні прізвиська, коли Їхні Величності відвідали виставку квітів RHS у Челсі.

Учні початкової школи Сулівана в Лондоні прозвали монарха "королем компосту", а його дружину удостоїли титулу "королеви бджіл".

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла вітали молодих людей під час візиту на знамениту виставку квітів у Челсі, де оглянули квіткові композиції, які створили юні садівники без допомоги дорослих.

Чарльза дуже потішило його прізвисько, як пише Mirror, він відповів школярам "цілком вірно", перш ніж вирушити оглядати інші чарівні сади.

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Чарльз і Камілла мають ще одні відомі прізвиська, які вони користувалися ще з часів, коли принц Уельський був одружений з принцесою Діаною. Вони називали один одного Фредом та Гледіс, щоб приховувати від публіки свій тривалий роман.

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Associated Press

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